Burgemeesters Utrecht roepen kabinet op tot versoepelingen of meer steun voor ondernemers

Sharon Dijkstra, burgemeester van de stad Utrecht, heeft namens alle 26 burgemeesters uit de veiligheidsregio Utrecht een oproep gedaan aan het kabinet. De boodschap: er moet steun komen voor winkeliers en andere ondernemers die door de lockdown getroffen zijn. Dat, of de coronamaatregelen moeten spoedig worden versoepeld, stelt Dijkstra tegenover onder meer Duic en RTV Utrecht.

“Namens alle Utrechtse burgemeesters roep ik het kabinet op om oog te hebben voor de zware last die onze winkeliers en andere getroffen ondernemers nu moeten dragen,” zei Dijkstra maandagmiddag. “Het water staat hen aan de lippen, maar ze krijgen nauwelijks steun. We hopen dat het kabinet deze sectoren tegemoet wil komen; dat kan met steun of indien de situatie het toelaat met een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen.”

Tegen RTV Utrecht zegt Dijkstra dat voor meerdere ondernemers een faillissement dreigt. “Sommigen hebben hun hele pensioenspaarpot opgegeten en staan op rand van omvallen. Terwijl ze geen idee hebben wanneer ze weer open kunnen. De eerste lockdowns konden ze nog opvangen, maar deze niet meer.”

Eerder deze week deed de gemeente Veenendaal een vergelijkbare oproep aan premier Rutte. In Barneveld verenigden winkeliers zich met het college van Burgemeesters en Wethouders in een brief aan de premier waarin zij om een verantwoorde heropening van de winkels vragen.