C&A in Amsterdam verhuist, modernisering 200 winkels voltooid

C&A heeft de modernisering van 200 winkels voltooid, als onderdeel van een uitgebreide upgrade. In een persbericht laat het kledingconcern weten dat de gemoderniseerde winkels zorgen voor een ‘spannend winkelaanbod die de nieuwe merkidentiteit combineert met een verbeterde klantenservice’. Daarnaast ligt er in de winkel een sterke focus op denim en op het assortiment duurzame artikelen.

C&A verruilt Damrak voor Kalverstraat

De bekende Amsterdamse vestiging aan de Damrak – sinds begin vorige eeuw een vast C&A-adres – gaat verhuizen naar een nieuw pand midden in de Kalverstraat. De nieuwe locatie heeft een totale winkeloppervlakte van 1.200 vierkante meter, verspreid over twee verdiepingen. De flagshipstore zal worden ingericht volgens het allernieuwste winkelconcept en opent naar verwachting in het voorjaar van 2022 zijn deuren. Het wordt volgens het bedrijf een moderne en klantvriendelijke winkel, waar klanten gebruik kunnen maken van een zelfscankassa. Eerder werd bekend dat de Rotterdamse C&A aan de Coolsingel volgend jaar verhuist naar het voormalige Hudson’s Bay-pand.

“Onze winkels en teams vormen de kern van onze omnichannel-aanpak. De investering benadrukt het belang dat zij bij C&A blijven hebben”, zegt Eric Brenninkmeijer, Chief Clusters/Countries Officer bij C&A, in het persbericht. “Onze gemoderniseerde winkels zijn meer dan gewoon een plek om te winkelen. We willen dat bezoekers zich vermaken en geïnspireerd voelen om er tijd door te brengen.” De upgrade verloopt stapsgewijs. Tegen eind februari moeten ruim 400 winkels gemoderniseerd zijn, gevolgd door nog eens 350.