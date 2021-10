C&A in centrum Rotterdam verhuist naar voormalig Hudson’s Bay-pand

De C&A aan de Rotterdamse Coolsingel verhuist volgend jaar naar de begane grond van de Beursgallery, het grote gebouw op de hoek van de Koopgoot en de Hoogstraat. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het iconische pand werd eerder gehuurd door warenhuis Hudson’s Bay, dat bijna twee jaar geleden failliet ging.

In de nieuwe winkel ‘krijgen duurzaamheid en design een prominente rol’, zo is in het persbericht te lezen. Zo komen er onder meer ‘green walls’ bedekt met planten en een ‘fashion activatie area’. Wat deze precies zal inhouden maakte C&A nog niet bekend.

C&A sloot de huurovereenkomst Angelo Gordon, CAIRN en NEOO, die het pand begin 2020 aankochten. Momenteel wordt het pand getransformeerd van warenhuis tot gebouw met meerdere functies. In totaal omvat het straks circa 36 duizend vierkante meter, opgedeeld in zeven verdiepingen. Op twee daarvan komen horecagelegenheden en winkels, waaronder de C&A; op de vijf bovenste lagen komen kantoren. De nieuwe C&A opent naar verwachting in het najaar van 2022.