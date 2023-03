C&A in Middelburg sluit na 48 jaar zijn deuren

C&A vertrekt uit Middelburg, dat meldde eerst Omroep Zeeland en bevestigt een woordvoerder van C&A ook aan FashionUnited. Het C&A pand in Middelburg zal zijn deuren op 29 juli sluiten, zo’n 48 jaar nadat het pand in 1978 geopend werd.

Een woordvoerder van C&A meldt aan FashionUnited dat de sluiting ‘geen gedwongen consequenties’ heeft voor het winkelpersoneel. Werknemers worden hiermee waarschijnlijk overgeplaatst naar andere filialen in de omgeving.

Verscheidene bronnen die niet verder toegelicht worden meldden aan Omroep Zeeland dat een andere winkel bereid was een hogere huurprijs voor het pand te betalen. De eigenaar van het pand, FRIS Investment Care, reageert tot dusver niet op vragen van de omroep. Vooralsnog blijft het daarmee onduidelijk om welke winkel dit zou gaan.

C&A zelf meldt aan FashionUnited dat de beslissing is genomen “op basis van prestaties en markttrends, om relevant te blijven voor onze klant.” De geplande sluiting zou volgens dezelfde woordvoerder verder wel niets te maken hebben met de sluiting van de winkel in Terneuzen, die vorig jaar na dertig jaar zijn deuren sloot wegens een te lage omzet.

C&A laat verder aan Omroep Zeeland weten dat er tot dusver geen plannen zijn een andere winkel in Middelburg te openen.

In november verschenen in Belgische media nog veel berichten over sluitingen van C&A-winkels in kleine en middelgrote steden. C&A gaf toen aan de “foute stellingen die volledig uit de context werden getrokken” te willen ontkrachten.

“C&A heeft geen toekomstige winkelsluitingen aangekondigd. Het is inderdaad correct dat we momenteel een moderniseringsstrategie uitvoeren waarbij het eerste uitgangspunt is dat we daar willen zijn waar onze klant ons zoekt. Dit betekent investeringen in de online shop, de stap naar platformen zoals Zalando en Amazon en dit heeft ook als gevolg dat we in het winkelnetwerk investeren en dit updaten. De afgelopen 18 maanden werden er meer dan 70 winkels gemoderniseerd”, zo meldde het bedrijf destijds.