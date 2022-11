C&A reageert op mediaberichten over sluitingen winkels: “Volledig uit context getrokken”

C&A reageert in een persbericht op de artikelen die in de Belgische media verschenen de afgelopen dagen. Volgens de retailer kunnen deze berichten ‘een foute perceptie geven’. De Belgische media stond bol van artikelen over sluitingen van C&A-winkels in kleine en middelgrote steden en analyseerde het doen en laten van de retailer.

“Als merk willen we hier graag duidelijk op reageren en deze foute stellingen die volledig uit de context werden getrokken ontkrachten,” aldus het bericht. “C&A heeft geen toekomstige winkelsluitingen aangekondigd. Het is inderdaad correct dat we momenteel een moderniseringsstrategie uitvoeren waarbij het eerste uitgangspunt is dat we daar willen zijn waar onze klant ons zoekt. Dit betekent investeringen in de online shop, de stap naar platformen zoals Zalando en Amazon en dit heeft ook als gevolg dat we in het winkelnetwerk investeren en dit updaten. De afgelopen 18 maanden werden er meer dan 70 winkels gemoderniseerd.”

C&A gaat in het bericht ook in op de recente sluitingen en herlocatie. Zo zijn er dit jaar negen winkels in België gesloten en zijn de winkels in Leuven en Brugge naar een nieuwe locatie verhuisd. Recent kregen de winkels in Brussel aan de Nieuwstraat en de winkel in Antwerpen op de Meir een nieuw winkelconcept. Op dit moment werkt C&A aan projecten in Elsene, Charleroi Ville 2 en Genk.

“Een mooi voorbeeld van het in het praktijk brengen van deze optimalisatie is de regio Mechelen. Hier hebben we onze citystore onlangs heropgefrist. De winkel in Mechelen Noord hebben we geherloceerd naar het gloednieuwe Malinas shopping center. De winkel in Mechelen Zuid hebben we moeten sluiten, maar we hebben alle collega’s van deze winkel kunnen overplaatsen naar een winkel in de buurt. Niet zo ver van Mechelen hebben we ook nog een filiaal in Boortmeerbeek,” aldus Stefanie Schneider, Country Manager voor C&A Benelux. “Deze moderniseringsstrategie van onze winkels zorgt er ook voor dat we onze reeds zeer sterke marktpositie in België het afgelopen jaar konden verstevigen.”