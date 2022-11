‘C&A sluit meer Belgische stadswinkels’

C&A sluit dit jaar meerdere van zijn Belgische stadswinkels, aldus De Tijd. Hoeveel winkels precies sluiten wordt niet door het bedrijf bevestigd. “We willen geen onrust stoken,” aldus een woordvoerder tegen De Tijd.

C&A maakte vorig jaar al bekend dat het de Europese operationele tak wilde moderniseren. De tak wordt gecentraliseerd en geconsolideerd. “In de markt van vandaag de dag, is het noodzakelijk dat we ons positioneren voor succes, met een moderne aanpak in onze winkels en met een sterker digitaal aanbod, aangepast voor de behoeften van onze consument en klaar om ze van dienst te zijn,” aldus CEO van C&A Ginny Boer, destijds in een persbericht. Begin dit jaar meldde Boer aan Duitse krant Handelsblatt dat C&A tegen 2024 of 2025 de helft van de totale omzet uit online kanalen wil halen. Op dat moment was online goed voor 20 procent van de totale omzet.

De Tijd schrijft dat in België vooral winkels in de centra van kleine en middelgrote steden sluiten. De afgelopen maanden gingen winkels in Lier, Hasselt en Tongeren dicht. Boer gaf eerder dit jaar tegen De Tijd aan dat het inderdaad af wil van grote panden. In januari 2022 bleek uit een onderzoek van databureau Locatus dat C&A van alle modeketens in België de meeste vierkante meters had. In totaal had het 131.332 aan winkeloppervlak, verspreid over 112 verkooppunten.