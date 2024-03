C&A introduceert nieuwe stadsformule: Kleinere winkel én gericht op vrouwen

C&A heeft een nieuw winkelformat ontwikkeld. Het winkelconcept debuteerde afgelopen weekend in twee winkelstraten in Amsterdam. Het concept wordt gezien als een volledig nieuwe stadsformule.

De stadsformule bestaat uit een kleinere winkel, waar wordt ingezet op ‘inspiratie, shopervaring en klantenrelaties’. De winkel is specifiek gericht op vrouwen, zo is te lezen in een persbericht. De winkel telt 300 vierkante meter aan winkelvloer. “In deze Amsterdamse winkels is meer ruimte voor een persoonlijke ondersteuning en een meer op maat gemaakte dienstverlening. Denk daarbij aan personal shopping op afspraak, of persoonlijke aanbiedingen voor onze lokale members”, aldus Stefanie Schneider, Market Lead C&A Benelux, in het persbericht. “Bovendien stappen we ook af van de gekende winkelpresentatie en zetten we volop in op het inspireren van onze klanten. Waar je ook kijkt, kan je leuke combinaties zien die onze collecties mixt en matcht.”

De winkels zijn te vinden aan de Ferdinand Bolstraat en de Kinkerstraat in Amsterdam, weg van het drukke gebied rondom de Kalverstraat. In de Kalverstraat is eveneens nog een grote vestiging van C&A te vinden.

De C&A in de Ferdinand Bolstraat. Credits: C&A

De C&A in de Ferdinand Bolstraat. Credits: C&A