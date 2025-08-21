Calvin Klein opent grootste lifestyle store in Tokio

Het Amerikaanse designermerk Calvin Klein Inc., een dochteronderneming van PVH Corp., zet zijn wereldwijde retailexpansie voort met de opening van zijn grootste lifestyle store. De winkel is te vinden in Tokio, Japan, en is ontworpen met een uniek concept.

De nieuwe wereldwijde flagshipstore, die op 29 augustus wordt geopend, is gevestigd in het hart van Harajuku, Tokio, op het adres 4-31-10, Jingumae, Shibuya-ku. De winkel van 1.316 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen, wordt omschreven als zowel een ‘culturele als commerciële bestemming’ en wordt gepositioneerd als ‘niet alleen een luxe winkelervaring, maar ook een platform voor community-betrokkenheid’.

Calvin Klein voegt eraan toe dat de flagshipstore de ‘ultieme merkbeleving’ zal introduceren. Het merk wil zijn premium positionering bevestigen door zijn luxe lifestyle-aanbod naar Japan te brengen. Dit markeert het ‘volgende hoofdstuk in de wereldwijde retailexpansie van het merk in belangrijke markten over de hele wereld’, volgend op de opening in Parijs in 2024 en voorafgaand aan de verwachte opening van de winkel in SoHo, New York, later dit jaar.

Calvin Klein - Harajuku Flagship Store Credits: Calvin Klein

David Savman, global brand president bij Calvin Klein, zegt in een verklaring: “De flagshipstore in Tokio markeert een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde retailstrategie voor het merk Calvin Klein. Calvin Klein heeft altijd op het snijvlak van mode en cultuur gestaan, producten en consumentenervaringen creërend die resoneren en inspireren, en onze winkels zijn waar dit element van ons iconische DNA het meest volledig tot uiting komt.

“We zijn verheugd om onze aanwezigheid in een van 's werelds meest invloedrijke modehoofdsteden uit te breiden en een hoogwaardige consumentenervaring te bieden waar de Calvin Klein-levensstijl samenkomt met de cultuur van mode.”

De winkel in Tokio is ontworpen om het moderne minimalisme van Calvin Klein te combineren met een kenmerkende lokale gevoeligheid, geworteld in traditioneel Japans vakmanschap. Dit wordt benadrukt door een heldere, sculpturale gevel met een binnentoepassing van gegoten glazen lamellen voor dimensie en visuele aantrekkingskracht. Dit wordt geaccentueerd door een prominent digitaal scherm boven de hoofdingang, dat een speciale visuele ruimte creëert voor de campagnebeelden van het merk ‘om verbinding te maken met consumenten en voorbijgangers’.

Binnenin de winkel is een palet van crèmes, warme neutrale en natuurlijke tinten, die volgens het merk een ‘strakke achtergrond’ bieden voor zijn producten. Daarnaast zijn er elementen van traditionele Japanse materialen, waaronder steen, gips, glas, papier en cederhout, ‘om een minimalistische ruimte te creëren die inspiratie haalt uit de lokale cultuur’.

De winkel is afgewerkt met op maat gemaakte elementen die een mix van erfgoed en moderniteit laten zien, waaronder een kalkstenen trap, lokaal gewonnen Oya Ishi-steen en handgemaakte papierafwerkingen en kunstwerken van kunstenaars Wataru Hatano en Rikuo Takata. Meubilair zoals Noguchi-banken en vintage Japanse decoraties onderstrepen de tactiele warmte en culturele resonantie van de winkel.

De eerste en tweede verdieping zijn gewijd aan dames- en herenassortimenten, met het volledige lifestyle-aanbod van Calvin Klein, waaronder kleding, ondergoed en accessoires. Er is ook een focus op denim in de winkel. Calvin Klein wil hiermee het belang van denim in de Japanse cultuur en het leiderschap van het merk in deze categorie benadrukken. Er zijn ook speciale zones voor het ondergoed.

De derde verdieping biedt een flexibele evenementen- en galerieruimte, naast een speciale VIP-ruimte waar vanaf september de herfst 2025 Calvin Klein Collection te zien zal zijn. De collectie markeert het debuut van de nieuwe creatief directeur van het merk, Veronica Leoni.

Ter ere van de opening zal de winkel een limited-edition capsulecollectie huisvesten, die exclusief verkrijgbaar is in de flagshipstore. De capsule is geworteld in denim en herinterpreteert de kenmerkende jeans, truckerjacks en logo-T-shirts van Calvin Klein met een aangepast kleurenpalet en op maat gemaakte CK Tokyo-branding. De capsule zal verkrijgbaar zijn in een beperkte oplage van 100 individueel genummerde stuks per stijl, ‘waardoor een speciaal verzamelobject ontstaat voor fans van het merk en nieuwe klanten om deze mijlpaal van het merk te vieren’.

In de financiële resultaten van PVH voor het eerste kwartaal, dat eindigde op 4 mei, steeg de groepsomzet met 2 procent tot 1,98 miljard Amerikaanse dollar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet van Calvin Klein daalde echter licht tot 886,1 miljoen Amerikaanse dollar in het kwartaal.

