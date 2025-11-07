Canada Goose onthult nieuw retailconcept met flagshipstore in Parijs

Canada Goose presenteert een nieuw retailconcept in Parijs. Het ontwerp beleeft zijn première in een nieuwe flagshipstore aan de wereldberoemde Champs-Élysées, zo meldt Canada Goose vrijdag. Een volgende winkel opent dit najaar in Milaan.

Het nieuwe winkelconcept, een combinatie van kunst, architectuur en Canadees erfgoed, is ontwikkeld in samenwerking met architectenbureau Snøhetta. De Parijse winkel heeft een aluminium gevel met mica, die het zonlicht op verse sneeuw imiteert. Een gewelfd plafondprofiel en individueel instelbare verlichting weerspiegelen het verloop van het daglicht. Dit creëert een sfeer die gedurende de dag verandert.

Canada Goose in Parijs Credits: Canada Goose

Centraal in de winkel staat een door cartografie geïnspireerde wand die de geschiedenis van Canada Goose geografisch vertelt. Geselecteerde archiefstukken van het merk slaan een brug tussen verleden en heden. Het concept wordt aangevuld met werken uit de Canada Goose Art Collection. Daaronder een met koper beklede stenen sculptuur van Michael Belmore en een muurschildering geïnspireerd op ‘Tiptoe Through the Tundra’ van Ningiukulu Teevee. Het is een eerbetoon aan de eerste Inuit-parka's en het vakmanschap van het noorden, aldus het persbericht.

De geplande winkel in Milaan opent in het najaar aan de Corso Giacomo Matteotti. Daar zet het merk de verhaallijn uit Parijs voort, geïnterpreteerd vanuit een Italiaans perspectief. De gevel van het historische gebouw blijft behouden. Lokale, op maat gemaakte armaturen benadrukken de culturele authenticiteit en het duurzame ontwerp.

Beide winkels presenteren de volledige Canada Goose-collectie, inclusief outerwear, kleding, schoenen en accessoires. In Parijs is er bovendien een speciale seizoensgebonden ruimte voor Haider Ackermann's Snow Goose by Canada Goose.

