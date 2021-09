Canada Goose opent Nederlandse pop-up

Outerwearmerk Canada Goose opent een pop-up in Amsterdam. Het merk strijkt neer aan de P.C. Hooftstraat, zo blijkt uit een persbericht. De pop-up zal tot de lente van 2022 geopend blijven.

Het gaat hier om een ‘Live in the Open Pop-up’ van Canada Goose. ‘Live in the Open’ is een platform van het merk dat mensen stimuleert om verbinding te maken met de wereld om hen heen. In de pop-up draait het dan ook om elementen van de natuurlijk en wordt er voor de bezoeker een zintuiglijke ervaring gecreëerd die zicht, geluid, gevoel en geur integreert.

Een exacte openingsdatum van de pop-up wordt nog niet genoemd in het persbericht.