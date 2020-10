Canadees merk Moose Knuckles proeft met pop-up van Amsterdamse retail

Moose Knuckles, bekend van de luxe outerwear, is neergestreken in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Het Canadese merk heeft daar een pop-up geopend en is van plan tot eind februari te blijven, zo vertelt general manager Marco D’Avanzo tegen FashionUnited tijdens een telefonisch gesprek.

Het merk was oorspronkelijk van plan in 2020 meerdere permanente winkels op het Europese vasteland te openen, maar de pandemie zorgde dat de plannen werden herzien. Er werd gekozen voor pop-ups. “Het is voor ons een kans om te verbinden met de lokale gemeenschap,” zo vertelt D’Avanzo. Ook zag het merk dat vanwege de pandemie mensen juist de behoefte hebben met elkaar te verbinden. “We hebben gekeken naar welke kansen er nog lagen.” Nog voordat de deuren officieel geopend waren in Amsterdam glipten al fans van het merk naar binnen. “De kassa functioneerde nog niet eens,” lacht de general manager. “De pop-up is ook de ideale manier om de wateren te testen.”

Moose Knuckles kiest voor pop-ups om te verbinden met lokale gemeenschap

De parka’s zijn het belangrijkste product van Moose Knuckles, maar het merk merkt in bijvoorbeeld Nederland dat er meer behoefte is aan items die in meerdere seizoenen gebruikt kunnen worden. Ook de Nederlandse vrouw is op zoek naar ‘zachtere’ en lichtere producten, naast het feit dat ze anti-bont zijn.

Voor het Canadese merk staat het verbinden met fans van Moose Knuckles extra hoog op de agenda. “We investeren in de manieren waarmee we onze fans kunnen bereiken.” Zo stipt D’Avanzo de investering in social media aan, maar dus ook de pop-up’s. Naast Amsterdam opent Moose Knuckles ook tijdelijk winkels in Beijing, Shanghai, Philadelphia, New York, Londen, Milaan, Düsseldorf, Liverpool en Stockholm. Voor de winkel in Amsterdam heeft het bedrijf samengewerkt met Bureau Betak, dat ook samenwerkt met onder andere Louis Vuitton en Yves Saint Laurent. Het resultaat is een combinatie van digitale schermen en mannequins die als het ware als een kunstinstallatie zijn gepresenteerd.