CAST's BrandPortal: Digitale innovatie in de schoenen-, sport- en modebranche

In een recent gesprek met FashionUnited deelde Leonie Vredendaal, Product Owner bij CAST, gedetailleerde inzichten over de BrandPortal, een platform dat de Schoenen-, Sport- en Mode Industrie transformeert door de manier waarop vraag en aanbod samenkomen te digitaliseren. De BrandPortal, die dient als een digitaal verlengstuk van CAST’s fysieke evenementen en showrooms, is ontworpen om het inkoopproces binnen deze sectoren te moderniseren en te stroomlijnen.

Leonie legt uit dat de BrandPortal is ontwikkeld als reactie op het evoluerende inkoopgedrag en de digitale verschuiving binnen de branche, vooral versterkt door de pandemie. Het platform stelt leveranciers in staat om hun collecties online te presenteren, waardoor ze gemakkelijk kunnen inspelen op digitale trends. Tegelijkertijd biedt het retailers een gebruiksvriendelijke tool om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende merken en collecties - zowel huidige als toekomstige - en vergemakkelijkt de directe communicatie met leveranciers.

De innovatie van de BrandPortal schuilt in de samenwerking met de gehele branche. Het platform is niet alleen een technologische vooruitgang, maar ook een strategisch instrument dat de branche als geheel dient. Door de ontwikkeling van een speciaal data dashboard biedt de BrandPortal inzicht in de online versus fysieke prestaties van producten, een waardevolle bron van informatie voor zowel kleine als grote spelers in de markt.

Leonie benadrukt het belang van de BrandPortal in het aanpakken van de uitdagingen waar de industrie mee kampt, zoals het tekort aan fysieke oriëntatie mogelijkheden en de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak van online en offline in- en verkoopstrategieën. De BrandPortal faciliteert een multichannel strategie die essentieel is voor het onderhouden van interacties tussen leveranciers en retailers in het digitale tijdperk.

Een van de kernaspecten die de BrandPortal onderscheidt van andere digitale showrooms, is de diepgaande integratie mét en vóór de branche. Dit komt tot uiting in de continue dialoog met aangesloten merken om het platform aan te passen aan de evoluerende behoeften van de industrie. Het doel is om een persoonlijke tool te creëren die echte voordelen biedt voor alle belanghebbenden, zonder de onafhankelijkheid van de branche uit het oog te verliezen.

De feedback van klanten, waaronder Donovan van Uitert van Bridge Footwear, Arjen Thielen van Thielen Agenturen en Kim Olde Riekerink van Solidus, onderstreept de positieve impact van de BrandPortal. Het platform vergroot de zichtbaarheid van merken en vergemakkelijkt het proces voor retailers om op elk gewenst moment collecties te bekijken, wat leidt tot een verhoogde betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Ik heb gekozen voor een deelname aan de BrandPortal omdat het een grotere zichtbaarheid aan het merk geeft en het retailers de mogelijkheid geeft om op een -door hen gekozen moment- de collecties van verschillende leveranciers online te bekijken. Daarnaast straalt het voor nieuwe klanten ook betrouwbaarheid uit, zeker als zij kiezen voor een nieuwe leverancier. Leonie heeft mij vanaf het begin door het proces begeleid en geholpen. Ook door middel van social media ondersteuning. Als je het proces kent, is het eenvoudig om nieuwe styles toe te voegen. Ik ben enthousiast! Donovan (Bridge Footwear) | Gastexposant op events & BrandPortal

Toekomstige ontwikkelingen van de BrandPortal omvatten internationalisering en uitbreiding naar de mode- en sportbranche, met als doel het platform toegankelijker te maken voor een breder, internationaal publiek en nieuwe sectoren binnen o.a. de mode-industrie te omvatten. Leonie benadrukt de ambitie van CAST om de BrandPortal te positioneren als een essentiële schakel in de digitale transformatie van de inkoopprocessen binnen de mode-, schoenen- en sportbranche. Waarin CAST zich met de BrandPortal als onafhankelijke data autoriteit richt op standaardiseren van productdata en gelijke (digitale) kansen voor ondernemers in deze branches.

Je weet nooit wat je kunt tot je het probeert. Het klonk in het begin moeilijk maar het is heel haalbaar om de BrandPortal te vullen met je Branditems. Het mooiste is dat je zelf in de hand hebt wat je upload en iedereen kunt bereiken! Je hebt natuurlijk altijd je eigen lijst met potentiële klanten maar op deze manier bereik je ook retailers die hier buiten vallen. Meer exposure is meer merkbekendheid! Kim Olde Riekerink (Solidus)

Leonie adviseert merken en retailers die overwegen zich aan te sluiten bij de BrandPortal om de digitale mogelijkheden volledig te benutten en een dominante online en offline aanwezigheid te waarborgen. Door fysieke en digitale interacties te integreren, wordt het zakendoen niet alleen versterkt, maar ontstaat ook een dynamische en ondersteunende zakelijke omgeving.

Met de kracht van zichtbaarheid, de herkenbaarheid van identiteit en de vrijheid van keuze, wordt elke stap moeiteloos gezet dankzij de BrandPortal-tool van CAST. Arjen Tielen (Tielen Agenturen) | Interne exposant showroom & BrandPortal

De BrandPortal van CAST belichaamt een vooruitstrevende benadering van de digitale transformatie in de schoenen-, mode- en sportbranche, en biedt een essentiële schakel in de keten tussen leveranciers en retailers. Met een voortdurende focus op innovatie en het belang van de branche voorop, positioneert CAST zich als een waardevolle partner voor de toekomst van inkoopprocessen in deze sectoren.