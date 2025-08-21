CBRE: Beleggers en ketens zetten weer in op Nederlandse winkelcentra

De Nederlandse winkelmarkt laat een omslag zien. Beleggers steken weer meer geld in winkelvastgoed en ook ketens breiden opnieuw uit. In de eerste helft van 2025 werd bijna 900 miljoen euro geïnvesteerd in winkels. Dat is ruim anderhalf keer meer dan een jaar eerder en bijna net zoveel als in heel 2024, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE.

Vooral grotere winkelcentra van 8.000 vierkante meter of meer zijn populair. Stadshart Zoetermeer, Leidsche Rijn Centrum, Winkelhof Leiderdorp en Sint-Jorisplein Amersfoort wisselden dit jaar van eigenaar. Samen waren de transacties goed voor meer dan 400 miljoen euro. CBRE ziet dit als 'een duidelijke kentering in het marktsegment', aldus het persbericht.

Ook retailers zien kansen in deze centra. Na het faillissement van Blokker kwamen honderden panden vrij, vaak op centrale locaties. Wibra bevestigde al dertig nieuwe contracten. VanHaren nam meerdere panden over en Kruidvat heeft nog tien tot twintig locaties op het oog. Shoeby en Specsavers kiezen eveneens bewust voor deze winkelcentra, die vaak goed bereikbaar zijn en een mix van dagelijkse boodschappen en non-food bieden.

Volgens CBRE toont de huidige ontwikkeling dat winkelcentra opnieuw een centrale plek innemen in het retaillandschap. “De combinatie van stijgende vastgoedbeleggingen en de uitbreiding van ketens als Action, Scapino, Normal en Albert Heijn in grotere, planmatige winkelcentra laat zien dat deze opnieuw een centrale rol spelen in het retaillandschap”, zegt Lodewijk Buijs, Executive Director Retail bij CBRE, in een persbericht. “Consumenten vragen om plekken die meer bieden dan alleen winkels en grotere centra hebben de potentie om bredere maatschappelijke functies te vervullen, zoals zorg en wonen. Deze ontwikkelingen markeren een nieuw keerpunt in de retailmarkt.”