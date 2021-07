CBS: Consumenten besteden meer aan duurzame kleding en schoenen in mei 2021

Consumenten hebben in mei 2021 zo’n 8,8 procent meer geconsumeerd dan in mei 2020, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In april 2021 consumeerden Nederlanders 9,7 procent meer, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De consumptie in 2020 lag op een laag niveau wegens de eerste lockdown omtrent het coronavirus.

In mei 2021 besteedden consumenten 19,5 procent meer aan duurzame goederen dan in mei 2020, zo is te lezen. Er werd vooral meer geld uitgegeven aan duurzame kleding, schoenen en personenauto’s. Het exacte percentage dat uitgegeven werd aan kleding en schoenen is niet bekend.

Drie weken geleden meldde het CBS al dat de detailhandel in mei 9,7 procent meer heeft omgezet dan in dezelfde periode 2020. De omzet in de non-foodsector groeide enorm, terwijl de omzet van de foodsector afnam. Er werd online 16 procent meer omgezet.