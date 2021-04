CBS: Consumenten zien toekomstige economie positief in

Consumenten zijn in april 2021 positiever dan een maand ervoor, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is voor het eerst na december 2018 dat consumenten een positieve kijk op de toekomstige economie hebben.

Het consumentenvertrouwen kwam uit op -14 in april 2021. In maart was dat nog -18. Met de cijfers van april, ligt het consumentenvertrouwen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-7), zo is te lezen. In januari 2000 bereikte het vertrouwen de hoogste stand: 36. In maart 2013 werd het dieptepunt bereikt: -41.

Het is voor het eerst na 2018 dat consumenten met een positieve kijk naar de toekomstige economie in de komende twaalf maanden kijkt. De deelindicator economisch klimaat ging van -39 naar -32 in april. Ook zijn consumenten positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en minder negatief over de financiële positie van de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid in april kwam uit op -2, wat ik maart nog -4 was, zo blijkt uit cijfers van het CBS.