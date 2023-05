CBS: Detailhandel zet ruim 5 procent meer om in april, modebranche blijft achter

De detailhandel zette in april meer om dan in april 2022. Kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren blijven daarentegen achter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statiek.

In totaal groeit de omzet van de detailhandel met vijf procent. Gekeken naar de modebranche, is er een daling te zien van 0,9 procent. Hoewel het cijfer negatief is, neemt de dalende omzet wel af. In maart zetten kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren namelijk 2,1 procent minder om.

Ook online noteert de modebranche een dalende omzet, namelijk min 3,7 procent. De detailhandel zette online in totaal ruim drie procent meer om.