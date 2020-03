CBS: detailhandelaren negatiever over economisch klimaat

Ondernemers in de detailhandel zijn in maart aanzienlijk negatiever over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Het overgrote deel van de ondernemers zegt de komende maanden een verslechterend economisch klimaat te verwachten. Dat meldt het CBS in een persbericht. Ook ondernemers in de horeca en de reisbranche zijn minder positief over het economisch klimaat.

In de detailhandel verwacht per saldo 11 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Tot nu toe waren detailhandelaren alleen in maart 2013 negatiever over de economie. De omzetverwachtingen van detailhandelaren zijn vooralsnog positief, zo meldt het persbericht - 8 procent verwacht het komende jaar een stijgende omzet - maar ook die stijging vertegenwoordigt het laagste niveau sinds maart 2013. 4 procent van de detailhandelaren verwacht een stijgende personeelssterkte, een schatting op hetzelfde niveau als maart 2016.

Het CBS baseert bovenstaande uitspraken op nieuwe cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland, waarin het CBS ondernemers vraagt naar de verwachtingen en ontwikkelingen rondom hun bedrijf. 90 procent van de ondernemers uit de detailhandel, horeca en reisbranche had al gereageerd voor 12 maart, toen ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ingevoerd. Het effect van de maatregelen is daarom nog nauwelijks te zien in de cijfers. De 10 procent ondernemers die antwoordden na 12 maart, waren overwegend negatiever over de conjunctuur.

De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014.