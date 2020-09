CBS: een op de tien bedrijven verkoopt via online platform

Zo’n 8 procent van alle Nederlandse bedrijven, afgerond door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar 1 op de 10, verkoopt via een online platform. Het gaat in deze cijfers om bedrijven met twee of meer werkzame personen.

Wel is het goed om te weten dat het onderzoek dat CBS vandaag heeft gepubliceerd cijfers heeft gebruikt uit 2018. Het percentage kan dus gestegen zijn, zeker in de afgelopen maanden. De belangrijkste reden om diensten of producten online aan te bieden is de toegang tot een grotere afzetmarkt (dit gaf 83 procent van de bedrijven aan die online verkoopt) en gemak (75 procent). Het bereiken van een internationale markt wordt het minst als reden opgegeven door de bedrijven die gebruik maken van een online platform.

Vooral in de horeca en handel wordt gebruik gemaakt van online platform om producten of diensten af te zetten. In deze branches gebruikte 16 en 12 procent in 2018 een online platform.