CBS: Nederlandse consument koopt vaker bij Europese webwinkels

Nederlandse consumenten gaven in het eerste kwartaal 2021 63 procent meer uit bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitgaven zijn voor het eerst zoveel toegenomen.

Nederlanders spendeerden in totaal 778 miljoen euro in het eerste kwartaal 2021 aan buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie, zo is te lezen. Mede door de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 steeg de consumptie bij de Europese webwinkels hard. Vanaf 15 december 2020 sloten namelijk veel non-foodwinkels de deuren en was winkelbezoek alleen toegestaan voor het afhalen van bestellingen.

Ook de omzet van Nederlandse webwinkels schoot in het eerste kwartaal 2021 flink omhoog, meldt het CBS. De omzet steeg met 85 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook deze groei staat in lijn met de sluiting van fysieke winkels wegens het coronavirus. De groei is daarnaast toe te schrijven aan de multichannellers. Zij verkopen in winkels en online. Bovendien nam het aantal opgerichte webwinkels met ruim 30 procent toe.