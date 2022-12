CBS: Nederlandse webwinkels haalden samen bijna 32 miljard euro omzet in 2020

In 2020 werd door consumenten bijna 32 miljard euro besteed bij Nederlandse webwinkels. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zestig procent van die omzet werd in de detailhandel behaald. Ongeveer een derde gaven consumenten direct uit bij groothandels, waaronder ook kledingmerken vallen.

De cijfers laten een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van 2019, toen er in totaal 27 miljard euro bij Nederlandse webwinkels werd uitgegeven. Volgens het CBS werd in 2020 de hoogste internetomzet bereikt sinds het begin van de metingen in 2017. In dat jaar lag de gezamenlijke omzet van webwinkels nog op 20 miljard euro.

Het CBS benadrukt dat de cijfers afkomstig zijn uit lopend onderzoek op basis van een nieuwe rekenmethode die nog in ontwikkeling is. Volgens het CBS zijn vooral de cijfers die niet over de detailhandel gaan nog onzeker.

Welk aandeel van de bestedingen werd gedaan door binnenlandse consumenten en welk deel door buitenlandse consumenten kan het CBS op dit punt ook niet met zekerheid zeggen.

Dat onderscheid verklaart mogelijk wel het verschil met andere e-commercecijfers van het jaar 2020. In maart 2021 bracht Thuiswinkel.org de jaarlijkse Thuiswinkel Markt Monitor uit, waarin stond dat Nederlanders in 2020 online in totaal 26,6 miljard euro uitgaven. Daarbij werden de uitgaven in Nederland door buitenlandse consumenten dus niet meegerekend.