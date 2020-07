CBS: Omzet detailhandel groeit in juni, kleding- en schoenenbranche blijven achter

In juni groeide de omzet van de Nederlandse detailhandel met bijna tien procent ten opzichte van juni 2019, zo meldt het CBS. Volgens het statistiekbureau betreft het ‘de grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005’. De omzet in kleding, schoenen en lederwaren blijft echter flink achter op die van de andere deelbranches.

De verkoopcijfers van de kledingbranche waren in juni 6,9 procent lager dan dezelfde maand vorig jaar, die van de schoenen- en lederwarenbranche 10,5 procent lager. Wel waren de omzetcijfers minder negatief dan in mei: toen lag de omzet van de kledingbranche op min 23,7 procent ten opzichte van mei 2019, en die van de schoenen- en lederwarenbranche op min 19,8 procent.

De gemiddelde omzet van non-foodretailers groeide in juni met 8,5 procent. Vooral verkopers van doe-het-zelfproducten, keukens en vloeren deden het goed, evenals de retailers van recreatie-artikelen. In deze branches stegen de verkoopcijfers met respectievelijk 24,1 en 18,6 procent ten opzichte van juni 2019.

Vooral online werd meer omgezet: 45,1 procent meer dan in juni vorig jaar. E-tailers zagen een omzetgroei van 40,9 procent, multi-channelers een stijging van 50,6 procent.