CBS: Omzet detailhandel stijgt 8 procent in tweede kwartaal 2021, grootste omzetstijging in kledingwinkels

De omzet van de detailhandel in het tweede kwartaal van 2021 is ruim 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste omzetstijging vindt plaats in kledingwinkels.

De omzet van kledingwinkels steeg met 40,5 procent, blijkt uit de cijfers van het CBS. Echter lag de omzet nog wel onder het niveau van het tweede kwartaal in de jaren 2016-2019. De omzet in de non-foodsector steeg in totaal bijna 12 procent. Winkels in consumentenelektronica, doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren zagen hun omzet al eerder pieken en kampen nu juist met een omzetdaling.

In het tweede kwartaal van 2021 zijn tevens minder faillissementen gevallen, meldt het statistiekbureau. In totaal werden 38 faillissementen uitgesproken. Dat komt neer op een daling van meer dan 60 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Een kwart van de faillissementen in het tweede kwartaal dit jaar betrof webwinkels en een groot deel betrof winkels in overige artikelen die met name kleding- of schoenen verkochten.