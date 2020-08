CBS: Omzet retail groeit met tien procent in juli, kleding- en schoenenwinkels draaien nog kleine verliezen

In de maand juli werd in de Nederlandse detailhandel 9,7 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het verkoopvolume steeg met 7,1 procent. De stijgende omzetten waren zowel in de food- als in de non-foodsector te zien.

De omzet van non-foodwinkels groeide met 10,2 procent. Kleding- en schoenenwinkels bleven omzetverliezen lijden, maar die verliezen lagen met respectievelijk 1,4 procent en 1,8 procent al een stuk lager dan vorige maand, toen kleding- en schoenenwinkels nog verliezen van respectievelijk 6,8 procent en 10,4 procent noteerden.

De groei in de markt voor online verkopen houdt aan. In juli steeg de online omzet met 38,3 procent ten opzichte van 2019. Webwinkels verkochten 29,6 procent meer, multi-channelers zagen hun omzet stijgen met 51,4 procent.