CBS: Producentenvertrouwen in de kledingsector sterk verbeterd, maar nog steeds negatief

Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie is in juni 2024 verbeterd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de deelcategorie textiel, kleding en leer is het vertrouwen het sterkst verbeterd, hoewel nog steeds onder de 0.

Het producentenvertrouwen in de kledingindustrie is in juni aanzienlijk verbeterd in vergelijking met mei. In juni was het vertrouwen min 11,1, terwijl het in mei nog min 16,8 was. Dit is een aanzienlijke stijging, hoewel het vertrouwen nog steeds negatief is.

Ondanks een nog altijd negatief cijfer zag de kledingindustrie een aanzienlijke verbetering van het producentenvertrouwen, wat een positieve ontwikkeling is voor de sector.