CBS: producentenvertrouwen stijgt, ook in kledingsector

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april 2021 verbeterd, dat blijkt uit cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het producentenvertrouwen-indexcijfer steeg van 3,4 in maart, maar 6,5 in april.

Sinds april 2019 zijn producenten niet meer zo positief geweest. Zo lag het gemiddelde indexcijfer van de afgelopen 20 jaar op 0,3.

Ondernemers in de industrie waren in april positiever over hun orderportefeuille, zo is te lezen. Bovendien waren ondernemers minder negatief over de toekomstige bedrijvigheid. Het oordeel over de voorraden gereed product was ook verbeterd. Met deze drie deelindicatoren verwacht het merendeel van de ondernemers dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen, in plaats van afnemen.

Kijkend naar de deelsectoren, is er een groei te zien in de categorie textiel, kleding en leer. In maart 2021 lag het producentenvertrouwen nog op 0,1, terwijl dat in april 2021 steeg naar 0,8. De grootste stijging is te zien in de categorie hout en bouwmaterialen. Dit producentenvertrouwen steeg met 6 indexcijfers naar 20,5.