CBS: Voor het eerst meer webwinkels dan fysieke winkels

Nederland telde op 1 januari 2023 1,6 duizend fysieke winkels minder dan een jaar eerder, de sterkste daling sinds het uitbreken van de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwste cijfers passen in een dalende trend die in 2010 is ingezet.

Het totaal aantal webwinkels zit juist in een stijgende trend. Dit jaar zijn er voor het eerst meer webwinkels (84,1 duizend) dan fysieke winkels (82,1 duizend) in Nederland. De toename in het aantal webwinkels was met 4,1 procent wel kleiner dan in de periode van sterke groei tijdens de pandemie.

Het aantal fysieke winkels in schoenen- en lederwaren daalde met 7,9 procent het sterkst. Ondanks dat ook het aantal kledingwinkels met 2,7 procent daalde, bleven kledingwinkels de meest voorkomende winkel (13,3 duizend). Ook de meeste webwinkels handelen in kleding en mode (19,3 duizend).

Het aantal winkels in ‘overige voedingsmiddelen’ en speelgoed steeg juist. Beide namen toe met respectievelijk 5,2 en 4,1 procent.