Chanel opent pop-upwinkel in Knokke

Wie een tripje naar de parel van de Belgische kust (lees: Knokke) heeft geboekt in juli, kunnen tot en met 8 juli 2024 de tijdelijke pop-upstore van Chanel ontdekken, gelegen aan de Kustlaan, een zijstraat van de zeedijk in Knokke-Heist.

De ruimte van 122 vierkante meter, gelegen achter een opvallende, verfijnde gevel, is verdeeld over twee verdiepingen. Eenmaal binnen vormen de kenmerkende kleuren van het modehuis de achtergrond voor de creaties. Het strakke zwart-witte decor is een herinterpretatie van de Chanel-codes en wordt aangevuld met meubels in zachtroze en beige tinten, waarvan sommige zijn bekleed met de iconische tweedstof van het modehuis.

De tijdelijke Chanel-winkel in Knokke (België). Credits: Chanel

De stad Knokke staat bekend als een hotspot voor liefhebbers van Belgische luxe

Bij binnenkomst op de begane grond worden klanten verwelkomd door een selectie silhouetten en accessoires uit de Coco Beach-collectie van Chanel 2024. Een zwart-witte trap leidt naar de bovenverdieping, waar de Métiers d'Art-collectie 2023/2024 wordt gepresenteerd, die voor het eerst in december vorig jaar in Manchester werd onthuld.

Naast de prêt-à-porter-silhouetten is er een ruimte gewijd aan een selectie accessoires: tassen (die bekend staan als de speerpunten van het merk), schoenen, zonnebrillen en sieraden.

Elke verdieping beschikt over een paskamer en een ruimte om te ontspannen, "om een vloeiende en comfortabele ervaring te garanderen", aldus het persbericht.

