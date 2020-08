Chinese online flagshipstore Arket opent op 19 augustus

Woensdag 19 augustus lanceert Arket zijn digitale flagshipstore in China. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De flagshipstore is een samenwerking tussen H&M-dochter Arket en Tmall, het online business-to-consumerplatform van de Chinese Alibaba-groep. Met de lancering van de flagshipstore kunnen Chinese klanten voor het eerst kennismaken met de Scandinavisch-minimalistische producten van Arket. China is de eerste markt buiten Europa die Arket betreedt.

“We verheugen ons op onze grootse opening in China. We hebben al veel volgers in het land en kijken ernaar uit om een nog nauwere band op te bouwen met de klanten en creatieve gemeenschappen daar. Samenwerken met Tmall is een fantastische kans voor ons”, aldus Pernilla Wohlfahrt, Managing Director van Arket, in het persbericht. Arket heeft op dit moment 21 eigen winkels in grote Europese steden als Kopenhagen, Amsterdam, Londen en Berlijn, evenals een eigen webshop.

Tmall is het grootste Chinese e-commerce platform waar buitenlandse merken hun producten rechtstreeks aan Chinese consumenten verkopen. De marktplaats, gelanceerd in 2008, is in handen van de in Hangzhou gevestigde Alibaba Group en biedt ruimte aan meer dan 22.000 merken. Tmall heeft 824 miljoen actieve gebruikers per maand.