Christian Wijnants opent eerste Duitse winkel

Berlijn - De Belgische modeontwerper Christian Wijnants heeft in Berlijn zijn eerste Duitse winkel geopend.De nieuwe winkel aan de Potsdamer Straße 91 is donderdag geopend, maakte het label bekend op Instagram. De locatie ligt dicht bij de hoofdwinkel van Andreas Murkudis en ook een winkel van het Franse merk Isabel Marant verhuist dit najaar naar dezelfde straat.

De mode van de Belgische ontwerper wordt gekenmerkt door vrouwelijke silhouetten en een focus op innovatief breiwerk en vloeiende prints. Na een studie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en een stage bij landgenoot en modeontwerper Dries van Noten richtte Wijnants in 2003 zijn gelijknamige label op.

Christian Wijnants won in 2013 de International Woolmark Prize, opende in 2015 een flagship store in Antwerpen en breidde zijn label in 2019 uit met een mannencollectie.

