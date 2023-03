Het Nederlandse kledingverhuurbedrijf Circle Closet verhuurt nu ook kleding voor mannen, zo meldt oprichter Florentine Gillis via LinkedIn.

“Een vraag die vaak aan ons is gesteld het afgelopen jaar. Nu is het antwoord: Ja, ons platform is er ook voor mannen - of mensen die graag een mannenpak willen dragen”, schrijft ze. Het mannenassortiment van Circle Closet bevat pakken, schoenen en andere kleding.

“Tijdens corona is het mannenpak uit het straatbeeld verdwenen en nooit meer zo sterk terug gekomen. Daarom hangen er heel veel pakken te verstoffen. Pakken die deze zomer mooi uitgelaten kunnen worden op een van de vele huwelijken, feestjes en andere gelegenheden”, aldus Gillis. De oprichter roept mannen (en hun partner) op om ‘geld te verdienen’ met de kleding die men niet draagt.

Circle Closet werd in 2021 opgericht door Gillis middels een crowdfunding actie die haar streefdoel van 100.000 euro overtrof. Circle Closet richt zich met name op het verhuren van designerkleding voor bepaalde gelegenheden, om zo te voorkomen dat kledingstukken ongebruikt in de kast blijven hangen.