Modebedrijf E5 wint Mercuriusprijs 2025

Retailer E5 heeft de Mercuriusprijs 2025 gewonnen. De prestigieuze prijs voor innovatie in de Belgische retailsector werd gisteren uitgereikt door Comeos, de handelsfederatie, tijdens de jaarlijkse ceremonie in Kinepolis Brussel.

De Mercuriusprijs stond dit jaar in het teken van “innovatie met impact”. E5 overtuigde de jury met Refive, een circulair platform dat de duurzaamheidsstrategie van het familiebedrijf structureel verankert in alle bedrijfsprocessen.

Met Refive ontwikkelde E5 in 2024 een volledig traceerbare keten waarbij ingezamelde denim wordt vervezeld tot nieuwe jeans. De retailer koppelt dat aan herstelservices in elke winkel en een circulair design voor de collecties. E5 zamelt vandaag meer kleding in dan het verkoopt, en stuurt het door naar Oxfam België.

E5 legde het af tegen grote namen als MediaMarkt Belgium, dat zilver won met de Urban Mobility Shop, en D’Ieteren, die het podium vervolledigde met zijn toekomstgerichte Mobility Center.

Op LinkedIn reageert E5 trots op de bekroning: “We did it. Wat 23 jaar geleden begon als een kledinginzamelactie met Oxfam-Solidariteit, groeide uit tot een geïntegreerde bedrijfsstrategie waarin mode, verantwoordelijkheid en innovatie hand in hand gaan.” Als toonbeeld van dat verhaal verwijst E5 naar de circulaire jeanscollectie uit gerecycleerde denim, ontwikkeld in samenwerking met ANSI-PGT-jeans, ontworpen door Murielle Scherre. “Dankzij de inzet van elke collega in de boetieks, achter de schermen en op kantoor brengen we vandaag méér kleding opnieuw in omloop dan we zelf verkopen. Deze prijs is een erkenning voor het hele team en motiveert ons om verder in te zetten op bewust omgaan met mode,” schrijft het bedrijf.