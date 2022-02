Circulair warenhuis van de toekomst wint publieksprijs Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20

TOMO heeft de publieksprijs gewonnen van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20. Dat is te lezen op de website van de circulaire innovatieprijs. TOMO is een platform voor mode en lifestyle met als doel dit jaar de ‘eerste circulaire warenhuisketen ter wereld’ te lanceren, zo staat op de webpagina van het initiatief.

Het warenhuis komt zowel offline als online tot leven en biedt straks een selectie duurzamere en vintage kleding, evenals de mogelijkheid om kleding te huren. Klanten kunnen hun kleding er ook laten repareren of recyclen. De missie van TOMO is om ‘van duurzame retail het nieuwe normaal te maken’. De bedoeling is dat het eerste filiaal later in 2022 opent.

Oprichter Mirjam Haselhoff zegt op LinkedIn erg blij te zijn met de publieksprijs. ““Een publieksprijs winnen met TOMO is een fijne validatie voor een startup in de pre-launch fase,” schrijft ze. “En een extra motivatie voor mij als startende ondernemer!”

Over de Circulaire Innovatie Top 20

De Circulaire Innovatie Top 20 werd dit jaar voor het eerst georganiseerd tijdens de Week van de Circulaire Economie. In de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg werd op basis van inzendingen een top twintig samengesteld van circulaire innovaties. Binnen deze top twintig worden een jury- en een publieksprijs uitgereikt. TOMO won de Utrechtse publieksprijs, de juryprijs ging naar Greencycl, dat ziekenhuisafval tot nieuwe producten verwerkt.