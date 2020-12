CNV: ‘Gesloten winkels verplichten werknemers vakantie op te nemen’

Vakbonden CNV en FNV krijgen de afgelopen dagen berichten van retailwerknemers die door hun werkgevers gedwongen worden vakantie op te nemen, zodat ze tijdens de winkelsluiting niet doorbetaald hoeven te worden. Dat zegt een woordvoerder van CNV tegenover De Stentor. CNV noemt de voorvallen ‘schandalig’.

Met de gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels is er voor veel winkelpersoneel onvoldoende werk. Via de NOW-regeling zou het personeel doorbetaald moeten krijgen. Evengoed eisen sommige winkeliers dat werknemers opgespaarde vakantiedagen opnemen. Die meldingen kregen de vakbonden ook al in maart en april. “Werkgevers zouden inmiddels beter moeten weten. Een vakantiedag is een opgebouwd recht. Dat kun je niet zomaar wegslopen,” aldus Wouter de Jong, woordvoerder van CNV, tegenover De Stentor.

Paul te Grotenhuis, woordvoerder van brancheorganisatie Inretail, zegt tegen De Stentor ‘verbaasd’ te zijn over de berichten. “We hebben onlangs met retail en vakbonden een nieuwe cao gesloten die in januari van start gaat en in de huidige cao hebben we - vanwege corona - hele goede afspraken kunnen maken met de vakbonden.’’ In die cao staat onder meer dat werkgevers twee vakantiedagen als verplicht kunnen aanwijzen. Volgens Te komen de meldingen bij de vakbonden mogelijk voort uit ‘onwetendheid’ over die afspraken. “Maar dat zal echt niet massaal zijn.”

Ook deze twee verplichte dagen zijn voor sommigen al problematisch, blijkt uit navraag van De Stentor. Een Gelderse medewerker van een momenteel gesloten winkel zegt plotseling vier vakantiedagen kwijt te zijn die door zijn werkgever zijn vastgezet, twee in 2020 en twee in 2021. “Dit wordt wel onwerkbaar.”