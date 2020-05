CNV pleit voor omscholingsplan werknemers in detailhandel

De coronacrisis zal zorgen voor duizenden werklozen uit de detailhandel, zo verwacht CNV. Daarom pleit de organisatie voor een omscholingsplan voor de verwachte werklozen.

Bij baanverlies verwacht 56 procent van de winkelmedewerkers namelijk niet in een andere winkel aan de slag te kunnen. Dit blijkt uit een enquête van CNV. 38 procent geeft aan niet de juiste vaardigheden te hebben om in een andere sector aan de slag te gaan.

“Laat mensen omscholen naar een sector met tekorten, zoals de zorg,” zo roept CNV op in het persbericht. “Hier is een overheidsinjectie voor nodig. Een opleiding tot verzorgende kost drieduizend euro. Voor tienduizend ontslagen medewerkers betekent dit dus een investering van dertig miljoen. Het mes snijdt echter aan twee kanten: perspectief voor mensen die hun baan verliezen in de detailhandel en het oplossen van tekorten in een andere sector.”