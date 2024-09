Colorful Standard opent winkel in Gent

Het Deense Colorful Standard opent midden oktober een nieuwe winkel in Gent, dat schrijft HLN. Colorful Standard is al verkrijgbaar via diverse retailers in de stad, maar krijgt nu ook een eigen verkooppunt aan de Mageleinstraat.

Het Deens merk opende in 2021 haar eerste Belgische winkel in Antwerpen. Nu staat de opening van haar tweede Belgische winkel op de planning in Gent. Wanneer de winkelopening precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

Colorful Standard is opgericht in 2018 door Tue Deleuran. Het merk gebruikt duurzame materialen, zoals 100 procent biologisch katoen en 100 procent gerecycled merino wol. Het merk werkt met eigen zeggen ook met milieuvriendelijke verftechnieken en de verpakkingen van de producten zijn gemaakt van gerecyclede materialen. De kleding wordt geproduceerd in Portugal en het bedrijf probeert zo min mogelijk afval te creëren.