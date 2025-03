Columbia Sportswear opent winkel in Amsterdam The Style Outlets

Amsterdam The Style Outlets heeft er weer een nieuwe brandstore bij: het outdoormerk Columbia Sportswear, wereldwijd bekend om zijn outdoorkleding en -schoenen ontworpen voor een actieve levensstijl. Het outdoormerk is het meest recente merk dat zich toevoegt aan het portfolio van het outletcentrum, dat meer dan 80 merken omvat.

Pascal Brouwer, centermanager van Amsterdam The Style Outlets, benadrukt in een persbericht dat de opening van Columbia het sportassortiment het het outletcentrum verder verbreedt. “Eind vorig jaar voegden we Asics toe, en met Columbia versterken we ons aanbod van grote sportmerken zoals Puma, Nike en Adidas.” Naast Columbia opende ook Il Lanificio, een Italiaans luxemerk, deze week een winkel in het outletcentrum.

Columbia Sportswear, opgericht in 1938, is al sinds 1993 op de Nederlandse markt aanwezig. Columbia Sportswear Company (NASDAQ: COLM) verkoopt sportieve kleding, schoenen, accessoires en uitrustingen in 90 landen. Het bedrijf overtrof de verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2024 met een omzetstijging van 3 procent naar 1,10 miljard dollar (omgerekend 1,06 miljoen euro). Ondanks deze groei daalde de jaaromzet met 3 procent en daalde het bedrijfsresultaat met 13 procent naar 270,7 miljoen dollar.

Columbia Sportswear Company CEO en voorzitter Tim Boyle benadrukt dat de resultaten een voortzetting zijn van de moeilijkheden, zoals warmer weer en terughoudendheid van consumentenbestedingen, maar blijft optimistisch. "Ik ben bemoedigd door de omzetgroei in het vierde kwartaal en verwacht verdere groei in 2025 voor de meeste merken en regio's." Het bedrijf heeft een portfolio van diverse merken, waaronder het merk Columbia Sportswear, Mountain Hardwear, Sorel en Prana.