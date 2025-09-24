Conceptstore Colette herleeft als pop-up voor tentoonstelling Virgil Abloh in het Grand Palais

Van 30 september tot 9 oktober 2025 herleeft het concept van de iconische conceptstore Colette als pop-up store voor de tentoonstelling “Virgil Abloh: The Codes”.

De Parijse conceptstore Colette, opgericht door Colette Roussaux en Sarah Andelman aan de rue Saint-Honoré 213, is een absolute referentie in de modewereld. Samen met Corso Como in Milaan was het een pionier in de opkomst van een conceptueel retailaanbod, met een vrije mix van prêt-à-porter collecties, modeaccessoires, beautyproducten, boeken, tijdschriften, muziek en high-tech gadgets.

De winkel sloot in 2017 om redenen die nooit volledig zijn onthuld. Nu keert het concept terug in pop-up variant tijdens Paris Fashion Week in september 2025.

De aanleiding is de tentoonstelling “Virgil Abloh: The Codes”, in samenwerking met Nike. De eerste grote Europese tentoonstelling gewijd aan het werk van de ontwerper, die in 2021 overleed, belicht bijna twintig jaar aan creaties. De tentoonstelling bevat 20.000 archiefstukken, waaronder prototypes, schetsen, objecten, beelden en creaties uit zijn persoonlijke collecties.

De Colette-installatie, ontworpen in samenwerking met Virgil Abloh Securities, het creatieve label van Virgil Abloh, weerspiegelt de sfeer van de oorspronkelijke winkel. Bezoekers vinden er mode- en designitems, zeldzame boeken en verrassende objecten.

Deze tijdelijke heropleving brengt de conceptstore aan de rue Saint-Honoré weer tot leven met exclusieve creaties van naaste medewerkers van Virgil Abloh.

De merken Babylon, Been Trill, Bstroy, Cactus Plant Flea Market en SP5DER zijn allemaal geworteld in de streetwear-cultuur. Hieronder valt ook het label Cactus Jack, opgericht door Travis Scott, een rapper, producer, artiest, zakenman en mode-influencer.

L’Art de L’Automobile haalt zijn esthetische inspiratie uit luxe auto's. Het label Stray Rats is geïnspireerd door de underground subcultuur en DIY (do it yourself). Tot slot is Futura Laboratories een designstudio die ook actief is in de mode.

Onder de limited-edition stukken brengt Colette de interpretatie van Virgil Abloh van de Braun BC02 opnieuw uit. Dit is een kleine, compacte, vierkante reiswekker, geïnspireerd op het werk van Dieter Rams en Dietrich Lubs, pioniers van het Duitse minimalistische design in de jaren zestig en zeventig.

Ook beschikbaar is de Franse vertaling van Abloh-isms. Het boek maakt deel uit van de ‘isms’-serie, een verzameling gedachten van invloedrijke kunstenaars en denkers, onder redactie van Larry Warsh.

Enkele citaten zijn: “Je hoeft niet vanaf nul uit te vinden; soms is het aanpassen van een bestaand object met slechts drie procent al genoeg om er iets nieuws van te maken.” En: “De toekomst van de mode ligt niet alleen bij de grote huizen, maar in de handen van jonge ontwerpers die werken met wat ze hebben.”

