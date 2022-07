Connected Retail by Zalando gaat op tournee door Europa

Deze zomer gaat Connected Retail, Zalando's digitale oplossing waarmee fysieke winkels klanten kunnen bedienen via het Zalando-platform, op tournee langs een aantal grote Europese steden. Nu er weer volop evenementen en beurzen worden gehouden, bundelt Connected Retail de krachten met Volkswagen en zijn twee nieuwe hybride Multivan van VW omgebouwd tot fantastische mobiele showrooms, compleet met interactieve plasmaschermen, om persoonlijk contact te kunnen maken met winkeliers en branche-experts uit heel Europa.

De interactieve roadshow werd in juni afgetrapt in Zwitserland en Italië en reist door 10 landen en meer dan 15 steden, waaronder Parijs, Amsterdam en Berlijn. De tour laat zien hoe Connected Retail het fysieke en het digitale met elkaar kan combineren – en doet dat bij de winkeliers voor de deur. Op 10 en 11 juli zal de mobiele showroom te zien zijn op Modefabriek in de RAI in Amsterdam bij stand A438.

In de Volkswagen New Multivan van Connected Retail wacht verkopers van mode, schoenen, accessoires en sportkleding een interactieve ervaring die laat zien hoe de combinatie van een fysieke omgeving en digitale systemen kan zorgen voor nieuwe groeikansen.

Dr. Carsten Keller, VP Direct to Consumer bij Zalando en Managing Director van Connected Retail: "Met Connected Retail geven we winkels de mogelijkheid om producten te verkopen aan miljoenen Zalando-klanten. We hebben heel veel zin om Connected Retail letterlijk naar onze partnerbedrijven toe te brengen – dankzij onze samenwerking met Volkswagen Commercial Vehicles. Met deze samenwerking kunnen we nog lokaler zakendoen en kunnen we echt daar zijn waar onze partners zijn: in en rond hun eigen winkel."

De 'Open to Grow Tour' van Connected Retail

Er zijn momenteel bijna 7.000 actieve winkels die producten verkopen via Connected Retail en de roadshow laat in de winkelstraat zien wat de voordelen van digitalisering zijn. Het enige wat gevraagd wordt, is dat je 'open to grow' bent, oftewel: openstaat voor groei. Het Connected Retail-team laat zien hoe je je fysieke winkel koppelt aan het Zalando-platform en hoe je je bedrijf kunt laten groeien door nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Connected Retail geeft retailers de kans om online maximaal zichtbaar te worden. Ze kunnen miljoenen Zalando-klanten bereiken met een minimaal risico, door gebruik te maken van een naadloze omnichannel-ervaring en tegelijkertijd de volledige controle te houden over hun voorraden en prijzen. Bezoek het team tijdens de 'Open To Grow Tour' en kijk hoe jij je klantenbestand kunt vermenigvuldigen en je winst kunt verhogen door de digitale slagkracht van het Zalando-platform in te zetten voor je fysieke winkel.

De New Multivan van Volkswagen Commercial Vehicles biedt een breed scala aan mogelijkheden. Dat maakt hem ideaal om het complete Connected Retail-aanbod te presenteren en om persoonlijke gesprekken te voeren bij de lokale winkels zelf. Verder is het Connected Retail-team met de New Multivan van Volkswagen Commercial Vehicles ook aanwezig op grote business-to-business-beurzen in heel Europa – zoals Premium in Berlijn, Who's Next in Parijs en Modefabriek in Amsterdam – om de voordelen van de Connected Retail-community te demonstreren.

Het initiatief luidt ook de B2B-samenwerking in tussen Volkswagen Commercial Vehicles en Zalando Connected Retail. Het laat zien hoe veelzijdig en flexibel de hybride New Multivan van Volkswagen Commercial Vehicles is en hoe deze kan worden getransformeerd tot een interactieve showroom voor een zakelijk publiek.

Dr. Stefan Pfeiffer, Head of Marketing van Volkswagen Commercial Vehicles: "We zijn blij dat we een nieuwe stap kunnen zetten op weg naar de digitale toekomst van onze industrieën, samen met Connected Retail van Zalando. De samenwerking laat zien dat wij, als ambassadeurs van de mobiliteit van morgen, actief werken aan de toekomst van mobiliteit en geeft ons zodoende de kans om onze inspanningen in de B2B-sector te vergroten."