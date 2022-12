Consumenten kochten meer tijdens kerstdagen dan in 2019

Consumenten pinden de afgelopen kerstdagen vaker dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis, dat meldt Betaalvereniging Nederland. Op eerste kerstdag werd dit jaar zo'n 20 procent vaker betaald met een pinpas of creditcard dan op eerste kerstdag in 2019. De pinbetalingen waren goed voor een bedrag van 105 miljoen euro.

Op tweede kerstdag pinden consumenten dit jaar 15 procent meer vergeleken met 2019, blijkt uit de cijfers van Betaalvereniging Nederland. Online is tijdens de kerstdagen volgens de betaalvereniging ruim het dubbele afgerekend met iDeal. Wanneer er naar de hele week tot en met de tweede kerstdag wordt gekeken, werd er online 75 procent vaker afgerekend.

De cijfers worden met 2019 vergeleken, omdat vergelijkingen met de jaren 2020 en 2021 volgens de organisatie geen reëel beeld weergeven. De winkels waren tijdens de kerstperiode verplicht gesloten als gevolg van het coronavirus.