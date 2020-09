Consumenten positief over VR en bodyscanners in winkels, maar wil niet geholpen worden door robot

De meeste winkels worden steeds digitaler. Denk aan digitale passpiegels, zuilen die gelinkt zijn aan e-commerce, virtual reality en hier en daar een robot. Over die robots blijkt de Nederlandse consument niet zo enthousiast, maar virtual reality en bodyscanners zien ze wel zitten, zo blijkt uit een onderzoek van ShoppingTomorrow.

De meerderheid van de Nederlanders die ondervraagd zijn voor het onderzoek wil niet door robots geholpen worden in fysieke winkels. 62 procent geeft dit aan. “Consumenten verwachten een persoonlijke ervaring, maar ze willen daarbij zo min mogelijk geconfronteerd worden met techniek,”aldus Inge Demoed, programmamanger bij ShoppingTomorrow in het persbericht. Duizend Nederlanders werden ondervraagd voor het onderzoek. Opvallend is dat maar 8 procent van de ondervraagden aangeeft ooit contact te hebben gehad met een robot in een winkel. Ook de helft van de consumenten geeft aan van mening te zijn niet beter geholpen te kunnen worden door robots.

Technologie kan retailers helpen een gepersonaliseerde ervaring te bieden aan de bezoekers. 75 procent van de consumenten verwacht over vijf jaar een gepersonaliseerde shopervaring. Dat de consument dit verwacht betekent niet dat de consument denkt dat gepersonaliseerde promoties en aanbevelingen tegen die tijd ook werkelijk beschikbaar zijn, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Over het algemeen zijn de consumenten enthousiast over technologische ontwikkelingen die het winkelen makkelijker en beter maken. Tegenover virtual reality staat 80 procent van de ondervraagden positief en over een lichaams- of voetscanner is 83 procent positief, aldus het onderzoek. Consumenten gebruiken in de winkel ook steeds vaker hun telefoon. Zo bezoeken ze bijvoorbeeld de social media pagina’s van de winkel, maar ze scannen en betalen ook producten via hun telefoon.

De afgelopen jaren implementeren retailers steeds vaker diverse technologieën in de winkels. Zo implementeerde Burberry recent een ‘social retail concept’ en opende Adidas de meest digitale winkel ooit.

Beeld: Hype Lab via TMO Fashion Business School