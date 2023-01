Consumenten voor de derde maand op rij positiever

Het consumentenvertrouwen zit voor de derde maand op rij in de lift. Hoewel het vertrouwen nog steeds uitzonderlijk laag is, is het wel met drie punten gestegen, dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In januari komt het consumentenvertrouwen neer op -49. In december 2022 was dat nog -52. Het vertrouwen ligt nog ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Toen lag het vertrouwen op -9, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Ook de koopbereidheid van consumenten zit in de lift. In januari ligt de bereidheid om te kopen op -41, tegenover -43 in december 2022. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden is in januari positiever, schrijf het CBS. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden blijft hetzelfde ten opzichte van december. De tijd voor het doen van grote aankopen, vindt de consument iets gunstiger dan in december.

Het consumentenvertrouwen kelderde sinds de coronapandemie hard naar beneden. Het indicatiecijfer kende een opleving in 2021, maar daalde al snel bij nieuwe golven van de pandemie. In het begin van 2022 daalde het vertrouwen in nog groter tempo door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen op de energieprijzen en inflatie.