Consumenten zijn positiever in november

Consumenten krijgen meer vertrouwen in de economie. Het consumentenvertrouwen zit namelijk weer in de lift en scoort deze maand min 33. Daarmee ligt de score nog steeds ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10), maar er zit wel verbetering in.

In oktober lag het consumentenvertrouwen op min 38, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook over het economisch klimaat is men positiever. Daar komt de score uit op min 47 in november tegen min 56 in oktober. De koopbereidheid scoort in november min 24. Dat is een verbetering van drie punten in vergelijking met oktober.