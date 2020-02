Consumentenbond adviseert geen kleding en sieraden via een platform buiten de EU te kopen

Kleding of sieraden kopen via een platform van buiten de EU? De Consumentenbond raadt het af, zo meldt de organisatie in een persbericht op maandagochtend. Veel producten bevatten schadelijke stoffen zo blijkt uit Europees onderzoek. Deze webshops hoeven zich namelijk niet aan Europese regelgeving te houden.

Consumentenbond voerde het onderzoek met vijf Europese zusterorganisaties uit. De onderzoekers bestelden 250 producten; van kinderproducten tot elektronica, cosmetica, sieraden en tandbleekmiddelen. Ondanks het advies om geen kleding te kopen bij webshops buiten Europa, wordt kleding niet in de categorieën van het onderzoek genoemd.Tweederde van de producten zou uiteindelijk niet in Europese winkels mogen liggen omdat ze niet voldoen aan de regels.

In een groot aantal van de bestelde sieraden zaten te veel zware metalen zoals cadmium of lood. De Consumentenbond haalt aan dat een specifieke armband zelfs 4000 keer zoveel cadmium bevatte als toegestaan. Een ring bevatte 344 keer zoveel nikkel als wettelijk mag.

“Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s. Er moet iets gebeuren op het gebied van bewustwording,” aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, in het persbericht. “Maar er zijn ook andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld omdat toezicht moeilijk is. Daarom is het goed dat staatssecretaris Mona Keijzer een speciale commissie van Sociaal Economische Raad, waar de Consumentenbond ook in zit, om advies heeft gevraagd om dit probleem aan te pakken.”