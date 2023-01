De consumentenbond waarschuwt voor webwinkel ByZaaza na tientallen klachten te hebben ontvangen, meldt de Consumentenbond in een bericht. Daarnaast meldden honderden ontevreden klanten zich via Trustpilot.

De consumentenbond constateerde diverse klachten: ByZaaza zou liegen over de levertijd. Deze bedraagt vaak weken in plaats van de beloofde 5 à 10 dagen. Daarnaast melden klagers dat het bedrijf 15 euro in rekening brengt voor bestellingen die niet worden geleverd of niet worden opgehaald. Het geld voor retour gezonden producten wordt bovendien volgens de klanten alleen terugbetaald wanneer de pakking niet geopend is. Dat mag allemaal niet, schrijft de Consumentenbond. De bestelknop voldoet tevens niet aan de wettelijke eisen.

Nadat de Consumentenbond na de klachten op onderzoek uit ging, constateerde het dat ByZaaza ook de wettelijke rechten van de consument beperkt en dat het bedrijf consumenten misleid met nepaanbiedingen. De website beschikt bovendien over neppe tevredenheidsscores, schrijft de Consumentenbond. “De score is bij ieder product hetzelfde (4,7) en is niet aanklikbaar.” Trustpilot waarschuwt zelf dat het bedrijf de voorwaarden van de reviewsite schendt.

Als laatste vermeldt de Consumentenbond dat het onmogelijk is om contact met ByZaaza te krijgen. Hoewel er een telefoonnummer en e-mailadres op de website staat gemeld, blijft contact uit bij ontevreden klanten en de Consumentenbond.