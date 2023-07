Consumentenbond waarschuwt voor webwinkel Femmeboutique.nl: “Van deze website deugt weinig”

De Consumentenbond waarschuwt voor webshop Femmeboutique.nl. De webshop zou bestellingen van klanten niet leveren en contact met de webwinkel krijgen, lijkt een onbegonnen zaak. Bovendien moeten consumenten lang, soms tevergeefs, wachten op hun geld als ze producten retour sturen, schrijft de Consumentenbond.

De webshop Femmeboutique.nl en femme-boutique.nl leiden beide naar shop-femmeboutique.nl. “Van deze website deugt weinig”, schrijft de Consumentenbond. Er ontbreken wettelijk verplichte gegevens, zoals een Kamer van Koophandel-nummer, adresgegevens en de kosten voor het retourneren van producten.

De website is voorzien van een kopje ‘Ruilen en Retourneren’, maar wie daarop klikt, krijgt al snel te zien dat bestellingen niet geannuleerd kunnen worden. Dat is in strijd met de Wet koop op afstand, aldus de Consumentenbond. Men moet altijd de koop kunnen ontbinden op grond van het herroepingsrecht.

De Consumentenbond ontving 166 klachten over de webshop. Daarnaast komen via Trustpilot diverse klachten binnen, waarvan 91 procent van de klanten het bedrijf met één ster beoordeelt. De politie ontving tevens diverse aangiften over de webshop. Een deel daarvan werd later ingetrokken toen producten alsnog werden geleverd of het aankoopbedrag werd teruggestort.

De eigenaar van Femmeboutique had eerder ook webwinkels op zijn naam staan zoals Femmeboutique-shop.nl, Moda-boutique.nl en Amsterdam-moda.nl. Deze staan inmiddels op zwart.