Consumentenvertrouwen opnieuw in de lift, maar nog steeds erg laag

Goed nieuws voor de retail: het consumentenvertrouwen is voor de vierde maand op rij gestegen. In februari strijkt het vertrouwen neer op -44, blijkt uit de maandelijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het consumentenvertrouwen is nog steeds uitzonderlijk laag, maar vergeleken met een maand eerder is het vertrouwen met vijf punten gestegen. In januari lag het vertrouwen nog op -49.

Ook de koopbereidheid was minder negatief. In februari ligt de koopbereidheid op -37. Vorige maand was dat nog -41. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was in februari minder negatief, aldus het CBS. Hier is de score -9.

Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was tevens minder pessimistisch dan in januari. Daar behaalt de economie een score van -44.