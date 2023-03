Consumentenvertrouwen verbeterd, maar ligt nog steeds onder het gemiddelde

Voor de vierde maand op rij zit het consumentenvertrouwen in de lift, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart komt het consumentenvertrouwen neer op min 39.

Hoewel de score nog steeds enorm laag is, lijkt het toch de goede kant op te gaan. In februari kwam het consumentenvertrouwen nog uit op min 44, in januari was dat min 49 en in december 2022 zelf min 52.

Om het consumentenvertrouwen een score te geven, houdt het CBS rekening met diverse categorieën, zoals de koopbereidheid en het economisch klimaat. In beide categorieën is een verbetering te zien. Zo zijn consumenten positiever over het economisch klimaat, wat betekent dat men minder pessimistisch is over de economie. De score in maart komt uit op min 48, tegenover min 54 in februari. Ook de koopbereidheid van de consument verbetert. Hier geeft het CBS een score van min 33, tegenover min 37 in februari.