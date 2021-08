Coolcat bekijkt rentree in winkelstraat

Coolcat plant een rentree in de winkelstraat, zo bevestigt een woordvoerder van het merk aan FashionUnited na uitspraken van merkoprichter Roland Kahn tegen Retailtrends.

De woordvoerder meldt dat Coolcat bezig is met het afronden van een businesscase die aan moet geven in welke mate de plannen verwezenlijkt worden. De businesscase gaat uit van een pilotstore om voor het online merk Coolcat ook een fysieke beleving te creëren. Tegenover Retailtrends meldt Kahn dat het doel is om begin volgend jaar een pilotstore te openen.

Na het faillissement van Coolcat in 2019 en de online terugkomst van het merk, werd eerder al getest met een shop-in-shop van Coolcat in America Today winkels. Volgens Kahn was dit geen succes. “Dat is niet hetzelfde publiek. Daar komt Coolcat niet goed tot zijn recht,” aldus de oprichter tegenover Retailtrends. Op het moment van het faillissement in 2019 had Coolcat 80 vestigingen in Nederland, 17 in België, 6 in Frankrijk en 2 in Luxemburg.