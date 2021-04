Coronacrisis betekent einde voor Geitenwollenwinkel

De duurzame modewinkel Geitenwollenwinkel houdt op te bestaan. Dat schrijven Abigail en Lavinia Bakker, de eigenaren van de winkel en webshop, op Instagram. “Met pijn in ons hand hebben we besloten na zes geweldige jaren onze Geitenwollenwinkel te sluiten op 14 april… Door corona hebben we zo moeten inleveren dat we dit niet meer langer volhouden.”

Vorig jaar april moesten de zussen Bakker als gevolg van de pandemie ook al de winkel van Goat Apparel, hun eigen duurzame kledingmerk, sluiten. De winkel op de Haarlemmerdijk in Amsterdam opende begin 2019 en had een langwerpige, maar nauwe lay-out. “Vanwege de anderhalvemetereconomie zal onze lange winkel niemand een veilige en prettige winkelervaring geven,” aldus het bericht. Ook was de winstmarge van het merk laag, om duurzame mode zo toegankelijk mogelijk te kunnen houden. Daarom waren er veel bezoekers nodig om winst te kunnen maken. “We zien geen manier hoe we in de toekomst met de winkel winstgevend kunnen zijn,” zo schreven de zussen destijds.

Geitenwollenwinkel startte in 2013 als Geitenwollenshirts, een merk voor duurzame T-shirts, truien en vesten, met een eigen webshop. In december 2014 opende de Geitenwollenwinkel aan de Utrechtsestraat 37 in Amsterdam. De winkel won een Dutch Retail Experience Award in 2017.

Datzelfde jaar startten Lavinia en Abigail Bakker het merk Goat Apparel, met duurzame en toegankelijke basics. Dat merk blijft behouden, zo is in de Instagrampost te lezen. “Onze missie is ‘to change the face of fashion’ en we blijven daarom met ons merk Goat bestaan en zullen keihard blijven werken om dit te behalen.”