Cosh! en The Acquired lanceren Digital Wardrobe-app

Duurzame modeplatformen Cosh! en The Acquired bundelen hun krachten en lanceren op 29 november samen de COSH! Digital Wardrobe-app. De app helpt consumenten en merken om kleding duurzamer en bewuster te benaderen, zo staat in het persbericht. De lancering op 29 november, oftewel Black Friday, is dan ook geen toeval.

The Acquired lanceerde in 2022 een digitale kledingkast-app die consumenten helpt hun kleding te stylen. Cosh! voegt daar nu haar platform aan toe. Het resultaat: een vernieuwde app die consumenten helpt hun kleding langer en bewuster te dragen. Daarnaast worden modebedrijven ondersteund bij circulaire initiatieven, zoals wederverkoop, verhuur, reparatie, donatie en recycling.

Naast het vernieuwde uiterlijk, heeft de app ook vernieuwde functies gekregen die duurzaamheid en gebruiksgemak moeten combineren, zo is te lezen. Zo is Cosh!’s merkenoverzicht en brand index toegevoegd. Dit geeft gebruikers inzicht in welke winkels duurzamere opties aanbieden, waardoor verantwoord winkelen toegankelijker moet worden. Daarnaast is de app gekoppeld aan kassasystemen zoals Shopify. Als een gebruiker met hetzelfde mailadres bij een deelnemende handelaar een aankoop doet, wordt het item automatisch toegevoegd aan de digitale kledingkast.

Ondanks de samenwerking blijven Cosh! en The Acquired onafhankelijk opereren. Er worden wel marketing en salesteams samengevoegd om kosten te besparen en zo efficiënt mogelijk te werken. De samenwerking tussen de modetechbedrijven wordt ondersteund door een VLAIO-subsidie dankzij hun circulaire ketenproject.